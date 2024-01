I titoli nella rassegna stampa di oggi, giovedì 11 gennaio 2024: fra due giorni la sfida al Genoa a Marassi

Tuttosport

–Palladino vuole subito Radonjic

Il tecnico dei brianzoli ha chiesto a Galliani di accelerare la trattativa per portare il trequartista serbo a Monza, I granata monitorano la situazione Doig e puntano a parare l’assalto del Marsiglia sullo scozzese: la carta da giocare con il Verona è Karamoh

-Seck addio. Boccia dopo la bocciatura

Non c’è pace per il senegalese: nella notte è andato a sbattere con l’auto contro due lampioni L’attaccante esce illeso da un brutto incidente.

–A Marassi settore ospiti esaurito

Verso il Genoa già venduti tutti i 2.067 biglietti destinati ai granata

La Gazzetta dello Sport

Un Toro a pieni giri. Centrocampo a cinque stelle con Ricci leader

Per la prima volta Juric conta su tutti i mediani: da Linetty a Ilic,da Gineitis a Tameze Che lotta per un posto da titolare