I titoli sul Torino di oggi, venerdì 12 gennaio 2024: domani il Genoa senza dimenticare il mercato

Tuttosport

-Toro, la svolta dello scouting. Accordo biennale con la società di Riccardo Pecini

Il ds e talent scout, uno dei migliori in Italia, ha fondato un’azienda di scouting ramificata nel mondo

-Cairo: “Non vendo Buongiorno, stop”

-Per Djidji è pronto il rinnovo

Il suo recupero ha spinto il Toro a cominciare la trattativa per blindarlo per un’altra stagione. Il francese ha convinto tutti annullando Kvaratskhelia

La Gazzetta dello Sport

-Toro, punto di svolta. Juric chiede la scossa a Zapata ma attenzione a Gudmundsson

Col Genoa esame in trasferta per i granata e per il colombiano che insegue ancorail primo gol lontano da casa. Gilardino studia le trappole