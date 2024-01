I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 15 gennaio 2024: riposo per i granata in vista della ripresa

Tuttosport

Con una difesa così sognare non è vietato

Nelle ultime 7 giornate è la migliore del campionato. E in casa da tre mesi si viaggia a ritmo Champions

–Davanti c’è da lavorare. I gol segnati sono da B

L’attacco è il terz’ultimo del torneo: nelle 4 trasferte più recenti non è stata realizzata neppure una rete

–Toro ostaggio di Radonjic Pellegri via solo per soldi

Al momento il serbo è l’unico che può portare risorse per il mercato Il Genoa su Pietro: ma Vagnati non vuole cederlo, tantomeno in prestito

La Gazzetta dello Sport

-Buongiorno leader Toro

Più di una torre, Alessandro difensore totale

La Stampa

Pellegri a Marassi tra passato e futuro. La punta può partire

L’attaccante del Toro cerca spazio: piace a Gilardino, sarebbe un ritorno. Sulle fasce Soppy in partenza, in mezzo il Cagliari ha gli occhi su Linetty

La Repubblica

Il Toro segna poco e crea meno. Miranchuk l’uomo per rimediare

Per i granata si prospetta un “cavallo di ritorno”