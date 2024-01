I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 gennaio: sosta per i granata, mercato ancora aperto

Tuttosport

–Toro, Vanoli si libera con 600 mila euro «3-5-2 o 4-2-3-1 io mi adeguo»

Clausola rescissoria con cifre diverse: un milione se il Venezia è in Serie A. L’allenatore piace a Vagnati anche perché sa utilizzare sistemi differenti

-Seck a Cremona. Pellegri: pressing Monza

Il senegalese ha rotto con la società e anche con i tifosi: prestito inevitabile

-L’amore del Puma per il Toro

Morete, stella River degli Anni 70, sui social con la maglia granata grazie alla figlia che vive a Torino L’ex attaccante a marzo sarà in tribuna allo stadio

La Gazzetta dello Sport

-Toro, 3 passi e salto in alto. Via allo sprint per l’Europa con u na difesa d’acciaio, le doppie scelte e tanti jolly

Oggi al Filadelfia inizia una mini preparazione. Juric godrà di 10 giorni di pausa extra: i punti forti dai quali potrà ripartire