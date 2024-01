I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 19 gennaio: pausa per granata, ma tiene banco il mercato

L;a Gazzetta dello Sport

–Bentornato Djidji. Riecco una certezza al centro tra del Toro. E Juric se lo gode. “Rientro super”

Il difensore si è messo alle spalle i problemi fisici e ha fermato prima Kvaratskhelia e poi Gudmundsson

Tuttosport

Il Bayern piomba su Buongiorno

I tedeschi inseriscono il granata in un ventaglio di obiettivi per rinforzare la difesa a luglio, quando potrebbe partire De Ligt

–Vanja: adesso i tifosi si mettono in coda

Ovazioni e selfie al Torino Store per il serbo: il derby è cancellato.Parate importanti: è cresciuta la fiducia nel portiere. Tanti applausi anche per Djidji