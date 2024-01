I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 gennaio 2024: le operazioni di mercato e le trattative in attesa del ritorno del campionato

Tuttosport

–Zima verso la Germania E Lovato si avvicina

Il difensore ceco vuole avere maggiore spazio: piace a Hertha Berlino e Amburgo Con la Salernitana si tratta

-Dal Cagliari al Cagliari: in mezzo c’è l’Europa

Il Torino aveva affrontato i sardi alla prima di campionato: il risultato fu un deludente 0-0. Erano diversi modulo e atteggiamento: diciannove partite dopo, sono aumentate le certezze

-Radonjic: si discute col Maiorca

La Gazzetta dello Sport

-Tameze uomo in più: è stato prezioso nella super difesa, ora torna in mezzo. Che spirito Toro!

Il mediano può essere consideratoil dodicesimodi lusso nella rosa di Juric