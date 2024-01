I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 23 gennaio: il mercato dei granata e la preparazione della sfida al Cagliari

Tuttosport

Seck al Frosinone Karamoh richiesto da Empoli e Lecce

Si tratta per Angeliño in uscita dal Galatasaray, ma c’è il nodo ingaggio. Zima apre all’Amburgo Vagnati ha trovato l’accordo per il prestito del senegalese

Duvan-Tonny contro la maledizione

Verso Cagliar: Zapata e Sanabria non hanno ancora segnato fuori casa

– «Toro, credici! 10 gare super: l’Europa, Juric e Buongiorno

Moreno Longo: «A marzo si capirà se la squadra potrà lottare fino alla fine per le Coppe Il ciclo di Juric potrebbe continuare e Alessandro decidere di rimanere»

La Gazzetta dello Sport

Corsa, cross e affidabilità: a tutto Bellanova. L’infaticabile del Toro

Raoul è il centrocampista che ha giocato più minuti