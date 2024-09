I titoli sul Torino nei principali giornali in edicola oggi: domani la partita contro il Verona, Coco spera per la panchina

Tuttosport

Un italiano vero

Totò Schillaci, 1964-2024

Per Walukiewicz l’occasione è d’oro

Il nazionale polacco giocherà al posto di Vojvoda. Piaceva ad Arsenal e Dortmund, poi la difficoltà a mantenere le promesse. Ora non può più fallire

Coco spera ma solo per la panchina

Toro più imprevedibile

A Verona si rivede Vlasic



La Stampa

Il Toro ritrova Vlasic dopo cinque mesi

Un nuovo acquisto per l’attacco di Vanoli

Verona campo amico

Toro, altra occasione per rivedere la vetta



La Gazzetta dello Sport

Toro, tre vie per il gol

Zapata cerca partner. Adams, Sanabria e Karamoh in corsa