I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, il futuro di Juric e della panchina del Toro, il momento di Gineitis

Tuttosport

Palladino: gioco, stile e doppio modulo. Scatta in prima fila nei piani del Toro

In scadenza a giugno, è destinato a lasciare il Monza. Per adesso aspetta di capire le scelte di tre big: «Deciderò che cosa fare a fine campionato». Sfumato definitivamente il sogno Tudor, ingaggiato dalla Lazio, il club granata ridefinisce le strategie in vista del dopo Juric.

– Rodriguez cerca il gol e l’Europa

Non segna addirittura da 181 gare: era ancora al Milan. Nessuno in Serie A ha un digiuno così lungo Come “braccetto” o esterno, è sempre tra i migliori

-“Raffaele e Ivan: due professori”

Beppe Ursino: “Juric è preparatissimo, nel suo futuro vedo la Premier League”

La Gazzetta dello Sport

Gioiello Gineitis. Che scalata il mediano baby: così si è preso il cuore del Toro

Il 19enne lituano brilla per palloni recuperati e innesca le azioni d’attacco: per i granata è sempre più centrale