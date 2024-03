I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 22 marzo: le sfide dei Nazionali granata, il lavoro al Fila

Tuttosport

Dominio e rabbia Toro-Monza è un treno per l’Europa

Nel 2023 i granata hanno subito gravi torti arbitrali in entrambe le sfide Nei trenta precedenti i brianzoli sono riusciti a vincere soltanto una volta

– «Mai un’emozione come a Superga»

Schuurs e le sensazioni speciali al Toro: «Il 4 maggio dell’anno scorso ho vissuto uno tra i momenti più toccanti della mia carriera»

–Loik e quelle partite per strada con i bimbi

Da domani al Museo del Grande Torino la mostra sul campione. La barchetta intatta a Superga

La Gazzetta dello Sport

Sorriso Juric: il Torino ritrova il suo multiruolo

C’è l’ok dei medici, lunedì torna in campo: per la gara con il Monza il tecnico avrà un’opzione in più sia in difesa che a centrocampo