I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 25 marzo: il mercato che incombe, la preparazione della sfida al Monza al Filadelfia

Tuttosport

-Vagnati ne cerca già 8

Toro, nuovo tecnico e mezza rivoluzione. Sondaggi del dt per ogni reparto, partendo dalle priorità: un centrale di piede sinistro e un esterno mancino, un attaccante al posto di Pellegri Caratteristiche differenti anche per un possibile cambio di modulo

–Piace ancora Pirola pronto l’assalto bis

Il centrale della Salernitana e dell’Italia Under 21 era stato sondato a gennaio: costa 5 milioni. La possibile retrocessione del club campano comporterebbe la partenza dei pezzi più pregiati

-Lezioni speciali al Filadelfia. Tutto ruota attorno a Zapata

Sanabria, Pellegri, Okereke: nelle ultime 3 gare è sempre cambiato il partner del colombiano

La Gazzetta dello Sport

Masina, l’uomo in più

Non è solo un jolly: Adam fondamentale della difesa del Toro