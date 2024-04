I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 23 aprile: la crisi di gol del Toro, il futuro della panchina granata

Tuttosport

Juric l’Europa rimane una follia

Il tecnico parlava di «ultima pazzia» per raggiungere l’obiettivo ma i due punti nelle ultime tre partite rendono minime le speranze. Sperare in un posto nelle Coppe 2024-25 è diventato molto difficile: un conto è parlare di ambizioni, un altro scendere in campo per andare a prendersi la qualificazione

– Non solo Palladino Italiano: sondaggio

L’allenatore viola è in ballo per il Napoli. Il tecnico del Monza chiede altro tempo. La variabile Gilardino Non solo Palladino Italiano: sondaggio Il dopo-Juric : si va avanti con un ventaglio di nomi

Ilic è il simbolo dei limiti granata. L’acquisto più caro non è mai decollato

Ha un passo lento, è poco propositivo sia con il pallone tra i piedi, sia senza A parità di condizione fisica Juric gli preferisce spesso Linetty

La Gazzetta dello Sport

Il Toro è in rosso: tira poco in porta, segna solo Zapata. Juric: “Non ci dormo”