I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 19 aprile: i numeri della difesa, la sfida al Frosinone, il mercato

Tuttosport

–Toro, la difesa dei record

Undici partite in casa senza subire reti: mai successo. In totale, sono sedici i clean sheet: con altri tre sarà eguagliato il primato del campionato 1976-77

–Operazione Pinamonti. Ecco le prime mosse

Contatti iniziali con l’entourage del giocatore. A giugno si tratterà con il Sassuolo, che chiede 20 milioni

–Masina, c’è sempre spazio Il riscatto è una formalità

Dopo 7 partite da titolare, nelle ultime 3 ha cominciato in panchina però Juric lo ha comunque inserito: il suo futuro sarà nel Toro

La Gazzetta dello Sport

-Il ritorno di Ilic

Assist e reti per il Torino: dopo 50 giorni Juric ritrova l’uomo guida