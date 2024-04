I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: la ripresa al Fila, la preparazione della sfida al Frosinone

Tuttosport

-Torna Ilic l’architetto

In questa settimana allenamenti mirati per testare il suo grado di combattività e molto più intensi sotto l’aspetto atletico. Nelle prossime 6 partite si giocherà il Toro

– Toro in Champions ma solo con la difesa È la quarta di Serie A

Se Juric in questo finale troverà una sintesi tra fase difensiva e offensiva, l’Europa sarà possibile Anche nel derby la conferma di un reparto che funziona

–Bellanova, operazione rilancio

Oggi la ripresa: da valutare le sue condizioni dopo l’uscita nel derby

– Il Toro non dimentica gli sgarbi col Frosinone

In Coppa e campionato granata penalizzati: gol laziale da annullare, espulsioni non date e rigori negati. Negli ultimi due match veleni e violente contestazioni arbitrali

La Gazzetta dello Sport

Effetto Zapata, il muro in difesa, Ilic e Ricci al top. Il Toro è in corsa

Dopo il derby la rincorsa alle Coppe è più viva che mai

La rassegna stampa sul Torino