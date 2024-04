I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 14 aprile: il post derby, le reazioni, le parole dei protagonisti

Tuttosport

-Giusto un puntino

Un derby equilibrato termina senza reti. Meglio la Juve nel primo tempo, poi crescono i granata. Il pari dà fiducia a Juric nella volata per la Conference: ma se oggi il Napoli vince, l’ottavo posto è a quattro punti

-Juric: “Sono orgoglioso di questo Toro”

“Purtroppo ci manca sempre qualcosa. Qui sono strafelice, ma del futuro non stiamo parlando, Resto fiducioso per l’Europa: deve essere l’obiettivo di tutti gli anni”

– “L’ultimo derby di Buongiorno? No”

Cairo convinto di poter trattenere il gioiello: “Ha marcato bene Vlahovic. Meritavamo di più”

La Repubblica

Per il Toro un derby pieno di rimpianti “Noi meglio di loro”

Mister Juric si accontenta del pari: “ Resta il rammarico perché nella ripresa abbiamo dominato” Buongiorno: “ Meritavamo di più, ci abbiamo messo il cuore”. Cairo: “ Alessandro resterà con noi”

La Gazzetta dello Sport

Cairo: “Toro solido, buon derby”

“Sono contento, che peccato per l’occasione di Lazaro”

-Il muro: difesa d’acciaio, mai così forte nella serie A a 20 squadre