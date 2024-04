I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 11 aprile: il derby di sabato, l’entusiasmo al Fila, le possibili scelte

Tuttosport

-Rivoluzione Toro. L’idea è Pinamonti

In avanti accanto a Zapata cambierà tutto: serve l’arrivo di una punta da doppia cifra

-L’andata decisa dai corner Juve

–Juric “normalizza” il derby

Massima concentrazione, ma a livello mentale deve essere una partita come le altre. Il tecnico tiene alta la tensione, però non vuole esagerare con la carica nervosa

– Da Sonego ai 2 mila al Fila un tuffo nell’orgoglio Toro

Il tennista tifoso vince a Montecarlo e poi sventola la sciarpa granata All’allenamento gran folla per incitare la squadra: cori, riti, entusiasmo. Spalti bollenti, ma la bella notizia è anche in campo: Ilic ha potuto lavorare in gruppo per il secondo giorno di fila

La Gazzetta dello Sport

-Sfida all’italiana. Da Buongiorno a Bellanova e Ricci: il Toro in azzurro ora va di moda

Il difensore è nel gruppo della Nazionale e si prepara a sfidare Vlahovic nel derby

-Ilic si allena in gruppo: sarà tra i convocati