i titoli sul Torino nella rassegna di oggi, martedì 9 aprile: l’avvicinamento al derby, le porte aperte al Fila di domani

Tuttosport

-«Buongiorno ha la testa di Sinner: ora incorni la Juve»

Benedetti, il suo scopritore: «Ale è un perfezionista come Jannik, non si accontenta mai, crescerà ancora Sogna una big? Lo possiamo capire, purtroppo…»

–Sanabria si gioca il Toro tra i bianconeri e il mercato

Stagione sotto tono: è in bilico per l’estate. La sfida di sabato può rilanciarlo e cambiare il suo destino È l’unico in rosa ad aver segnato alla Juve nei derby

–Domani allenamento con i tifosi

L’appuntamento dalle 14.45 porte aperte al Filadelfia: via alla carica!

La Gazzetta dello Sport

Capitan riscossa. Rodriguez: “Toro, pronti a ripartire con un gran derby”