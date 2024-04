I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 4 aprile: l’infortunio di Gineitis, i numeri della difesa del Toro, la Coppa Italia Primavera

Tuttosport

–Buongiorno, voglia di big

Di qui a fine maggio Buongiorno darà tutto per il Toro: come sempre Quel no all’Atalanta? Le aspirazioni sono cresciute. E anche il club granata lo sa. Per il difensore è un anno magico. E il suo agente conosce bene i desideri di Ale

-Gineitis ko un mese. Allarme mediana

Ilic tornerà soltanto a fine aprile Tameze potrebbe servire in difesa. Problema al crociato per il lituano: no all’operazione

–4 maggio, la preoccupazione dei tifosi

Partita al Robaldo, in migliaia a Superga e il giro: attese soluzioni rispettose. 4 maggio, la preoccupazione dei tifosi

-Toro, la Coppa ti chiama: da battere gli incubi viola

Granata contro la Fiorentina stasera a Bologna: ore 20.30 su Sportitalia La grande voglia di trionfare, sei anni dopo l’ultimo successo con Bava

La Gazzetta dello Sport

-Eurodifesa, Buongiorno mura con Rodriguez. Scalata Toro parte da dietro

Il segreto della squadra di Juric è nella grande solidità: il quarto miglior pacchetto arretrato della Serie A ormai è già entrato nella storia granata

–Granata e viola, notte da sogni. A Bologna la finale di Coppa Italia

La Repubblica

-Già finita la stagione di Gineitis