I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 3 aprile 2024: la sfida di avvicinamento ad Empoli e le condizioni del gruppo

Tuttosport

-Ivan-Davide: mai così contro

Juric dovrà vincere a Empoli per rincorrere l’Europa, Nicola ha bisogno di tre punti per la salvezza e non temere l’esonero. Nel 2021 il croato gli soffiò il posto

-E Ricci prenota il bis dove tutto è iniziato

Il centrocampista vive un periodo brillante.Un anno fa ai toscani segnò un gol bello e importante. A Empoli è cresciuto e ha dimostrato di essere da Toro

–Gineitis out: salta anche l’Empoli

Oggi nuovi esami per il lituano, ansia per la durata dello stop

La Gazzetta dello Sport

Toro, Ricci accelera. Maturità tattica e crescita fisica, Samuele si rivela sempre più leader

I consigli di Juric e un lavoro specifico hanno trasformato il ragazzo: l’obiettivo adesso è l’Europa

