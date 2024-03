I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 30 marzo: alle 15 Toro in campo col Monza

Tuttosport

– «Facciamolo speciale»

Dentro alla attesissima partita tra Toro e Monza c’è tutto: la corsa per l’Europa, l’orgogliosa rivalità di due tecnici amici, la sfida tattica, le pressioni differenti, le polemiche per i torti subiti dai granata negli ultimi precedenti. E anche le riflessioni di Cairo e Vagnati per il prossimo anno

-«Con i suoi tifosi il Toro gioca in 12»

Palladino mette in guardia il Monza «I granata avranno un uomo in più Dovremo avere tanta personalità». Stadio pieno e bollente: previsti 25.000 spettatori

-Zapata più “la variante” Tonny e Oke se la giocano

I dubbi di Juric: Sanabria è reduce dalle cure per la tendinite, Okereke ha fatto bene a Udine. Duvan cambia tattica a seconda del compagno

La Gazzetta dello Sport

Toro-Monza ad alta quota

La sfida Juric-Palladino: due figli di Gasperini con qualche differenza

-«Possiamo fare una cosa speciale». E Buongiorno c’è

Juric carica i suoi alla vigilia. Ale gioca con un tutore alla spalla, gli undici di Udine verso la conferma

La rassegna stampa sul Torino