I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 28 marzo 2024: l’avvicinamento alla sfida al Monza

Tuttosport

–Modric: “Vlasic sei un grande”. E tutta la Croazia: “Che cuore”

La Croazia vince il torneo del Cairo: brillante prova del folletto granata. Quell’emozione speciale donata a un tifoso, portato in mezzo ai giocatori

-Con il Monza Sanabria si fa più bello

Vuole tornare titolare. Contro i brianzoli è già stato decisivo due volte con reti spettacolari

-Juric ritrova anche Tameze

Il francese è guarito: sarà convocato dopo un mese

La Gazzetta dello Sport

Tutti i jolly del Toro

Da Vojvoda a Tameze. Juric ora fa il pieno con tanti multi-ruolo

-Riecco i Nazionali. Bellanova tutto ok: si allena in gruppo