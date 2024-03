I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 27 marzo 2024: i primi Nazionali al Fila, la sfida al Monza

Tuttosport

-Toro-Monza e il derby accendono la febbre del tifo

Sabato con i brianzoli stadio quasi pieno: previsti 24.000 spettatori Per la Juve già venduti 21.000 biglietti: si va verso l’esaurito. La gente crede nell’eurorimonta: fiducia e sostegno eccezionali

-Mago Gineitis Dalle lacrime alla felicità

A Monza uscì piangendo per aver commesso l’errore decisivo. Ora è uno dei granata in rampa di lancio. Per la sfida di sabato è in ballottaggio con Linetty

-Bellanova, l’allarme è rientrato

Al Filadelfia l’azzurro ha lavorato a parte, però non preoccupa in vista del Monza

La Gazzetta dello Sport

Sanabria-Vlasic ok più super Zapata. Gol per la volatone

Ricaricato tutto il tridente per il Monza. E Okereke e Pellegri spingono dietro