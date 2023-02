I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 25 febbraio 2023: fra tre giorni il derby della Mole

Tuttosport

-“La roccia con il cuore del Toro”

“Il derby: la sfida per eccellenza già a 8 anni. Ci ripete: siamo tutti uniti dietro a Juric, vogliamo l’Europa”

-Settore ospiti vuoto: sì, per protesta

Tutta la tifoseria sta aderendo all’appello della Maratona: no alle regole della Juve

-Riserve a chi? Alla Juve pensiamo noi

Ilic e Ricci sono in dubbio: in caso di forfait Linetty, Adopo e Gineitis non vogliono farli rimpiangere.

La Gazzetta dello Sport

Il puzzle del Torino. Da Ilic a Linetty e Adopo, ecco le tessere di Juric

Gineitis dà fiducia e c’è Ricci che sprinta per recuperare. L’allenatore granata ha più scelte per il centrocampo