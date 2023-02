I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 27 febbraio: domani sera il derby della Mole

Tuttosport

-La carica dei duemila cuori

Al coro “Venite sotto la Curva” Juric e i giocatori sono andati a ricevere l’applauso della gente granata

-Ricci e Ilic in campo con il gruppo. E si candidano a giocare il derby

-La carica social: “Uniti si vince”

La Gazzetta dello Sport

-Com’è verde il derby. Ricci, benzina nuova e corsa anti-Juve. La tentazione di Juric

Si è allenato con la squadra e va verso una maglia da titolare per contenere la spinta bianconera in mezzo

-Show al Filadelfia: fuochi d’artificio e cori, tifosi in festa