I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 28 febbraio 2023: è il giorno del derby

Tuttosport

-“Toro, riaccendi l’amore”

L’allenatore riparte dalle emozioni vissute al Filadelfia grazie ai tifosi e trasmesse ai giocatori

-Vlasic per ora non si allena: altri esami

-Il mangiagol che può mangiare la Juve

Il centravanti paraguaiano è l’unico nella rosa di Juric ad aver segnato ai bianconeri: una doppietta nel ’21

-Ricci: secondo tempo. Solidità Linetty, variabile Adopo

La Gazzetta dello Sport

–Allegri e Juric, derby da duri. Opposte visioni, Juve di nuovo imperforabile, Toro sempre aggressivo

Allenatori differenti per idee di gioco: uno punta sulla solidità, l’altro sulla combattività. Il temperamento li unisce

-Le novità granata. Ilic sarà titolare, il ritorno di Ricci ma non dall’inizio

-Chi accende la luce. Di Maria contro Miranchuk, è il derby dei tiri mancini

Sinistri magici a confronto: il Fideo inventa a tutto campo nella Juve, il russo del Toro incide in rifinitura