I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 2 marzo 2023: alle spalle il derby, lunedì c’è il Bologna

Tuttosport

-Cos’è? imbarazzo?

Ha detto Juric: «Resto felice solo se non mi smontano più il Toro come l’anno scorso»

-Se non appartieni al Toro finisce che ci ridi sopra

Bella l’amicizia tra i due francesi, brutta l’assenza di ogni filtro da parte della società granata. Ezio Rossi: «Bayeye non ha colpe. Nel club chi gli insegna che cos’è il Toro?»

-Vlasic rischia 20 giorni Spogliatoio: reazione!

Dopo la sconfitta nel derby i granata sono attesi da una partita che può segnare in modo definitivo la stagione

La Stampa

Toro, involuzione Radonjic: da novello Leao a sgradito

Le scintille con Juric per il cambio dopo appena 14′ dall’ingresso contro la Juve

La Gazzetta dello Sport

Toro, riparti da qui. Intenso e più incisivo: i segnali positivi dal derby

Nonostante la sconfitta, tanti aspetti sono piaciuti: personalità, pressing, possesso palla e pericolosità

La rassegna stampa sul Torino