Juric lo ha sostituto appena 15 minuti dopo averlo mandato in campo: gli darà altre possibilità ma Radonjic rischia di buttare un altro anno

La carriera di Nemanja Radonjic è stata, finora, un susseguirsi di occasioni sprecate. Non è un caso che negli ultimi anni tra Olympique Marsiglia e Benfica abbia giocato pochissimo: al Torino, a inizio stagione, sembrava potersi rilanciare ma da tempo il trequartista si è perso, gioca male, non sfrutta le occasioni che Ivan Juric gli concede. Nel derby è arrivata l’ennesima bocciatura, la più pesante: appena un quarto d’ora dopo averlo mandato in campo al posto di Yann Karamoh, il tecnico granata lo ha richiamato in panchina per inserire al suo posto Demba Seck.

Radonjic: altra occasione sprecata

Era infuriato Juric a bordo campo, tanto che mentre Radonjic usciva si è allontanato per non parlargli e farsi scappare qualche parole di troppo. Ciò che ha fatto arrabbiare il tecnico più di ogni altra cosa è stato il fatto che il trequartista serbo, in occasione del gol del 3-2 bianconero, non sia andato a disturbare Chiesa, come avrebbe dovuto fare, ma lo abbia lasciato crossare indisturbato mentre passeggiava al limite dell’area. Eppure quella era una situazione che in allenamento era stata provato e Radonjic avrebbe dovuto sapere bene cosa fare in quel momento.

La sostituzione prematura nel derby è un po’ il simbolo di quella che è stata la carriera di Radonjic, di un giocatore con buone qualità tecniche ma a cui è sempre mancato qualcosa per riuscire a imporsi. Juric gli darà altre possibilità ma tocca a Radonjic cambiare marcia e non lasciarsi sfuggire l’ennesimo treno della propria carriera.