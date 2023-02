Il tecnico in conferenza stampa: “Vorrei che ci fosse più amore per il Toro da parte di tutti, tifosi, giocatori e società”

Non è un mistero che Ivan Juric, quando ha visitato per la prima volta il Filadelfia (era l’1 giugno del 2021) non sia affatto rimasto soddisfatto dell’impianto. Non a caso, una delle prime richieste che ha avanzato a Urbano Cairo è stata quella di effettuare una serie di lavori per far in modo che l’impianto soddisfasse le esigenze della squadra. «Mi piacerebbe potervi far vedere com’era il Filadelfia un anno e mezzo fa e come è adesso. C’era da vergognarsi» ha raccontato l’allenatore in conferenza stampa. Ma dell’impianto non erano contenti neppure i calciatori. «Quando è arrivato Brekalo ha detto “veramente ci alleniamo qua?”» ha continuato il tecnico. Nell’ultimo anno e mezzo sono stati effettuati diversi lavori all’interno del Filadelfia tra cui la costruzione di un’area mensa inaugurata prima di Natale nella quale i calciatori possono mangiare tutti insieme.