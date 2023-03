Il numero 7 granata ha trovato la sua terza rete stagionale nel derby contro la Juve, segnando un gol che è entrato nella storia

La sconfitta in un derby è sempre un boccone molto, ma molto amaro da digerire, soprattutto se bisogna farlo per diversi anni consecutivi, se bisogna farlo quando la voglia di portare a casa un risultato positivo era parecchia e se bisogna farlo perdendo 4-2 dopo essere riusciti a passare in vantaggio per ben due volte. Il gol che ha sbloccato il match tra Juve e Toro è stato segnato da Yann Karamoh, un giocatore che piano piano è riuscito ad acquisire sempre più spazio e importanza all’interno della squadra di Ivan Juric. L’attaccante fin qui ha collezionato, tra Serie A e Coppa Italia, 13 presenze riuscendo a segnare 3 gol, per di più tutti abbastanza a stretto giro di posta, tutti arrivati nel mese di febbraio. Il primo nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, un gol che poi è risultato inutile dato che alla fine ad aver avuto la meglio sono stati i viola. Il secondo nella partita di campionato contro l’Udinese dove, a differenza di quanto successo a Firenze, il gol ha pesato tantissimo, infatti ha permesso ai granata di raccogliere i 3 punti contro i friulani. La terza rete è stata proprio quella segnata ai ragazzi guidati da Massimiliano Allegri.

Karamoh: la prestazione e il gol contro la Juve

Tra l’altro è doveroso sottolineare che la rete segnata dall’attaccante ex Parma contro la Juve è passata alla storia. Infatti, Karamoh ha fatto gol ai bianconeri dopo 1 minuto e 32 secondi di gioco, realizzando così il gol più veloce segnato nei derby tra i granata e la Juventus nel campionato di serie A (il record assoluto appartiene a Valentino Mazzola nel campionato di guerra del 1944, quando segnò dopo neanche un minuto). Un dato che farà sicuramente molto piacere al numero 7 del Toro, ma che non cancella la rabbia per la sconfitta rimediata all’Allianz Stadium. Al di là del gol, l’attaccante ivoriano cresciuto in Francia contro la squadra di Allegri ha dimostrato grande vivacità, senza però riuscire a creare altre grandi occasioni per mettere in difficoltà la Juve. Comunque bisogna dire che Karamoh è riuscito a scalare le gerarchie aspettando il suo momento e ora non vuole assolutamente fermarsi. Dopo la rabbia per la sconfitta nel derby punta già a segnare anche al Bologna, in una partita che per i granata sarà tanto difficile quanto importante.