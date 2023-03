Anche dopo il Derby, le dichiarazioni di Juric non lasciano spazio a dubbi e il suo futuro si deciderà in base al progetto granata

Le idee nella testa di Ivan Juric non sono cambiate anche dopo la sconfitta nel Derby contro la Juventus. Il suo futuro è incerto, non si sa ancora se rinnoverà il contratto ma tutto dipenderà dalle scelte che farà la società. Ancora una volta dopo la partita, il tecnico croato si è comunque detto soddisfatto dei suoi ragazzi, in continua crescita. L’allenatore sente sua la squadra, vuole vederla crescere ancora ma non dipende solo da lui il suo futuro al Torino.

Ci deve essere la volontà

Queste le sue parole: “Se c’è da parte della società una volontà seria e vera allora sì, se l’andazzo è quello di cedere sette titolari allora no. Se vogliamo prendere e mettere altri ragazzi giusti allora sì”. Nulla di nuovo insomma, tutto è legato alla progettualità. Il presidente deve convincere il mister, con gli investimenti giusti ma soprattutto con un progetto ambizioso. Juric crede in questo club, molte cose (come il Filadelfia e il settore giovanile ad esempio) sono migliorate da quando è arrivato lui. Però la spinta deve essere motivata da un progetto serio, che faccia innamorare ancora di più il mister di questa squadra. Come ribadito da lui stesso, i giocatori non sono figurine: non bisogna perderli e rimpiazzarli sempre. Da quando è arrivato, Juric è stato sempre diretto e ha sempre ribadito questo concetto. I tifosi sono dalla sua parte e anche Cairo, sa di avere tra le mani un allenatore competente e ambizioso: ora sta a lui decidere che strada far intraprendere al Torino.