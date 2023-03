Numeri da horror quelli del Torino, che su palla inattiva subisce troppi gol e anche contro la Juventus ne ha presi tre

Niente da fare, anche questa volta il Toro non ha fatto punti nel Derby contro la Juventus. Nonostante le reti di Karamoh e Sanabria nel primo tempo, grazie ai 3 gol su palla inattiva (Danilo, Bremer, Rabiot) e al gol di Cuadrado i bianconeri l’hanno ribaltata. Le palle inattive sono davvero un problema per i granata in questa stagione, soprattutto i calci d’angolo. La difesa non sta funzionando e la conferma di ciò è la prestazione di ieri, ma non è la prima volta in stagione che il Torino subisce gol in questa maniera.

Un 2023 da incubo

Nel 2023 il Torino è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva o sugli sviluppi di essa. Ha subito ben 6 gol contro Verona, Empoli, Fiorentina e Juventus. Contro il Verona (1-1 finale), Djuric su calcio d’angolo ha staccato liberissimo sul primo palo e ha messo a segno il suo primo gol stagionale. Contro l’Empoli (2-2 finale) il gol di Luperto è stato identico a quello subito dai veneti, sempre da calcio d’angolo. Pesantissimo invece quello preso contro la Fiorentina, che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia. Sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo, Jovic ha segnato in modo modo simile a Bremer nel Derby.

I tre gol del derby

Infine ci sono i tre gol presi contro la Juventus, che hanno evidenziato tutti i limiti mentali e tattici della formazione di Juric. Danilo su assit di Di Maria (corner), Bremer su assist di Chiesa (sviluppi da corner) e Rabiot (punizione). In poche parole quando le altre squadre mettono in mezzo, la probabilità che il Toro prenda gol è alta, troppo alta per una squadra che vuole ambire a qualcosa di importante. Ivan Juric dovrà lavorare molto per migliorare questo aspetto.