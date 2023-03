Numeri assurdi e sconcertanti: nessuno ha fatto peggio del Torino di Cairo contro la Juventus negli ultimi 18 anni

Sembra una maledizione, ma ormai il derby della Mole per il Torino è diventato un qualcosa di incredibilmente difficile da vincere, quasi impossibile. A parte qualche pareggio e una vittoria tra le mura amiche nel 2015, la vittoria in casa dei bianconeri non arriva dal 1995. Se si fa una classifica di tutte le squadre che hanno affrontato la Juventus almeno 10 volte tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Supercoppa negli ultimi 18 anni, il Toro è ultimo, da solo. Un qualcosa che quasi non si spiega.

Numeri da film horror

In 28 partite contro la Juventus, il Torino ha guadaganto solo 8 punti, con una media di 0.28 punti a partita. Ad averne fatti di più sono Napoli e Inter, che in 43 partite ne hanno raccolti rispettivamente 52 e 47. Il dato preoccupante però riguarda le squadre come Verona e Parma ad esempio, che sono addirittura nella parte alta della classifica. Il Verona è settimo e ha raccolto 13 punti in 18 partite, mentre il Parma è nono con 17 punti in 24 partite. Il Palermo è addirittura terzo, con 18 punti raccolti in 20 partite e una media di quasi un punto a partita. Oltre alle blasonate Roma, Lazio e Milan, hanno fatto meglio del Torino anche Bologna, Empoli, Siena, Chievo, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Atalanta, Catania, Genoa, Udinese, Sampodoria e Fiorentina. Ormai la stracittadina sembra essere diventata un tabù vero e proprio.