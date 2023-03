Nessuna punizione dopo quello che è successo nel Derby, ma ora il trequartista serbo deve ripartire dall’inizio

Nel corso del Derby, Nemanja Radonjic è stato uno dei calciatori più discussi in casa Toro e certamente non in modo positivo. Infatti il classe 1996, entrato in campo al 60′ al posto di Karamoh (entrato nella storia dei derby), è sucito al 75′ per lasciare spazio a Seck. Una prestazione che ha quasi dell’incredibile: in 15 minuti oltre ad aver solo perso palloni ha anche sbagliato a marcare in occasione del 3-2 di Bremer. Juric, infuriato, lo ha richiamato subito in panchina, accusandolo di essere colpevole del gol subito. Il giocatore ha poi rotto il silenzio postando una frase nelle storie di Instagram. Adesso per lui si prospetta il periodo più difficile al Torino, da quando è arrivato.

Le conseguenze e il ripartire da capo

Come detto da Ivan Juric in conferenza stampa post-partita, non ci saranno punizioni per il numero 49. In fondo non si tratta di problemi disciplinari, ma solo di prestazioni in campo. La sua nel Derby è stata sicuramente la peggiore nella sua carriera, anche per il modo in cui è terminata. Ora il trequartista deve ripartire da zero e non sarà per niente facile. Ci vorranno dedizione e impegno, con i tifosi che si aspettano di tornare a vedere il Radonjic di inizio stagione. Anche a livello di spazio non sarà scontato per lui giocare. A sinistra infatti c’è Miranchuk, con Seck che è l’unico mancino oltre al russo. A destra invece oltre a Vlasic (che continua il suo recupero) c’è Karamoh, che sta incominciando a fare molto bene. Juric ha ancora da lavorare su di lui ed ha ammesso, sempre dopo il Derby, di non essere riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio. A fine stagione il Toro lo riscatterà dal Marsiglia per 2 milioni di euro e vorrebbe sicuramente evitare di avere un separato in casa.