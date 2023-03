Ivan Ilic contro la Juventus ha convinto e soprattutto ha giocato tutta la partita per la prima volta dopo il suo infortunio

Una delle note positive, nonostante la sconfitta nel Derby della Mole, è senza ombra di dubbio la prestazione di Ivan Ilic. Arrivato dall’Hellas Verona nel calciomercato invernale per 15 milioni più 3 di bonus, strappato al Marsiglia, per la prima volta ha giocato una partita dall’inizio alla fine. Al suo arrivo ha giocato subito uno spezzone in Coppa Italia contro la Fiorentina, poi la ricaduta dell’infortunio muscolare. Non era in forma e ha saltato Udinese e Milan, per poi tornare in campo da titolare contro la Cremonese. Contro la squadra allenata da Ballardini ha giocato per 92 minuti, per essere poi sostituito da Gineitis, fresco di rinnovo contrattuale. Contro i bianconeri invece ha giocato dal primo all’ultimo minuto.

La sua partita e la sua avventura in granata

Rispetto alla Cremonese, contro la Juventus ha giocato in maniera più sciolta e propositiva, sbagliando veramente poco. Suo tra l’altro il bellissimo assist per il gol del momentaneo 1-2 di Sanabria al 43′. Stop, controllo e cross, tre tocchi con il sinistro che non hanno lasciato scampo alla retroguardia bianconera. Oltre a questo si è mosso molto bene tra le linee e ha effettuato molti passaggi corretti. Nella testa del mister dovrebbe giocare vicino a Ricci, ma solo dal 74′ in poi ha giocato vicino a lui (entrato al posto di Linetty), ormai la Juventus aveva però preso il sopravvento. Come detto da Ivan Juric in conferenza stampa pre-partita: “Ilic arriva da un infortunio curato male, anche per colpa sua e la voglia di andare al Mondiale. Queste cose si pagano”. Ora però sembra tutto sistemato, ma Ricci è appena rinntrato dal suo di infortunio e quindi non sono ancora partiti insieme dal primo minuto. Con l’addio di Lukic, i due classe 2001 sono diventati i titolari, ma Ricci salterà il Bologna per squalifica. Biosognerà quindi aspettare ancora per vederli insieme dall’inizio.