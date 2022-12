I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 27 dicembre 2022: domani la quarta e ultima amichevole

Tuttosport

–“Toro, Barath fa per te”.

Rossi, ct d’Ungheria promuove il talento che tratta Vagnati

–E sulla trequarti che paura per Praet!

-Il problema del gol

Juric, numeri negativi. Servono idee e mercato

La Gazzetta dello Sport

–Vlasic stella di Natale. Riecco il croato, Toro al completo. Tutti al lavoro con il pitbull

L’attaccante è l’ultimo granata a tornare dal Mondiale. Juric costruirà attorno a lui una grande ripartenza in campionato

La Stampa

-Filadelfia, dal ristorante ai massaggi la casa del Toro è più completa