I titoli sul Torino nella rassegna stampa di mercoledì 28 dicembre 2022: oggi l’amichevole col Monza

Tuttosport

–Toro, il piano per prendere il bomber

Nzola granata, Djuric-Spezia, Sanabria-Verona

-Pellegri si ferma ancora

La sfortuna si accanisce sulla punta: lesione alla coscia destra

-Con Barath centrocampo di giovani

Ricci leader su Lukic va via. Poi Ilkhan, Adopo, Gineitis e forse l’ungherese

-Lukic, ti ricordi di Monza?

Dopo l’ammutinamento fu perdonato dal Toro ma perse la fascia di capitano

La Gazzetta dello Sport

Gli esami del Toro. Tra pilastri, baby e sorprese. E Juric ha la tentazione Vlasic

Contro il Monza l’ultimo rodaggio prima della ripartenza. Convocato il croato appena arrivato, Gineitis in pole, Ricci c’è