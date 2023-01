I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 2 gennaio 2023: fra due giorni il ritorno del campionato

Tuttosport

-A Juric piace da due anni

Voleva Cheddira già ai tempi di Verona

– I segreti di Vlasic: così si è preso il Toro non solo sul campo

Protagonista sul terreno di gioco, il croato ha conquistato lo spogliatoio anche grazie al comportamento esemplare

-Per Djidji e Aina un mese in bilico

Se non rinnovano possono trattare con altri club

-Zima brilla: è ballottaggio con Djidji

La Gazzetta dello Sport

–Sanabria favorito, Radonjic in corsa. Juric chiede i gol

Il calendario dà ai granata la possibilità di scalare la classificaSenza Pellegri il tecnico pensa anche a Vlasic falso nove

-La Repubblica

Al rientro il tour de force del Toro per tentare la via dell’Europa

Sei sfide in ventiquattro giorni: i granata ripartono dopo la lunga pausa al nono posto in classifica Ai cinque match di campionato si aggiunge la sfida al vertice con il Milan a San Siro per la Coppa Italia

Cronaca Qui

-Torino, Radonjic nel tridente. Juric boccia Sanabria?

Occhi su Cheddira