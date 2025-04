I principali titoli sulla squadra granata: il futuro di Elmas, i dubbi sulle carte di Superga e il recupero di Ricci

Tuttosport

Superga, il processo sparito

Nuova inchiesta di Tuttosport sui documenti giudiziari originali: nell’Archivio di Stato il fascicolo del processo penale 1949 non si trova, colpi di forbice su quello civile di 1° grado. Domani altre rivelazioni.

Il macedone: <<Qui sto bene, sto anche cercando di dare il massimo, ma continuo a non sapere quale sarà il mio futuro>>. Intanto Vagnati prosegue a sconcertare i tifosi.

Marcia del 4 maggio, adesioni crescenti

Il raduno si terrà alle 10 in piazza Solferino. Conclusione della marcia intorno alle 13 ai piedi di Superga.

Le commemorazioni, poi il grande Torino a teatro

Facchetti e tre musicisti in scena alle ore 21 al teatro Superga di Nichelino. <<Lo spettacolo sugli Immortali: racconti, simboli, emozioni per tutti>>.

Superga, carte sparite. O tagliate

Il fascicolo originale del 1950 conservato nell’Archivio di Stato si interrompe…”bruscamente” al dunque: mancano numerose pagine tra verbali e sentenza

La Gazzetta dello Sport

Il Toro riabbraccia Nikola (Vlasic ndr). Il jolly per un super finale

È rientrato a Napoli ed è l’uomo chiave dell’attacco granata: nelle ultime 4 gare vuole rendere questa stagione la sua migliore in Italia.

Ricci, il ginocchio dà fastidio. Resta in dubbio per il Venezia

Il capitano ha a che fare con una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro che lo infastidisce da qualche giorno.

La Stampa

I granata possono riscattare in estate il macedone dal Red Bull Lipsia per 17 milioni di euro. “Non so cosa accadrà e si vedrà cosa faranno i due presidenti: io qui sto veramente bene”.

Vanoli spera di recuperare Samuele Ricci, non utilizzato al Maradona per una tendinopatia al ginocchio.