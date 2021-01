La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola carica il Toro, citando Kobe Bryant. Calciomercato: avanti per Mandragora

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Nicola stia caricando il Toro per la partita di oggi contro la Fiorentina. Intanto, avanti sul mercato: si punta a Mandragora.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Nicola: “Toro alla Kobe Bryant”

“Se non credi in te stesso, chi ci credera? Io ci credo”

Mandragora è più vicino

Affare in dirittura d’arrivo: c’è il centrocampista. Bonazzoli-Crotone: stallo

La Stampa: Metodo Kobe

Torino-Fiorentina è un incrocio salvezza. Nicola carica il gruppo citando l’ex stella Nba: “Crediamo in noi stessi…”. Granata alla ricerca della vittoria casalinga che manca ormai da undici partite. Ancora Belotti e Zaza in attacco

CronacaQui: Nicola cita Bryant per caricare i suoi, e va su Zaza-Belotti

La Repubblica: Nicola si ispira a Kobe Bryant: “Il Toro deve credere in se stesso”

L’allenatore granata alla vigilia della partita casalinga con la Fiorentina, altra grande a rischio retrocessione: “Benevento è solo la partenza di una lunga rincorsa. Zaza? Lo consideriamo resuscitato. Si può contare su di lui”

La Gazzetta dello Sport: Una notte da vero Toro

Da Kobe al nuovo credo, Nicola parte alla carica: “Uniti verso l’obiettivo”

Corriere Torino: Restyling Toro

Primi contatti di Sanabria con Nicola e i nuovi compagni. Ora si lavora per il centrocampista: Mandragora in pole