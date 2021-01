La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro pareggia in 11 contro 9, c’è molto da rivedere ma Nicola prova a tenere unito il gruppo

La rassegna stampa di oggi sul Torino commenta l’1-1 contro la Fiorentina arrivato con ben due uomini in più rispetto ai Viola. Nicola prova a lavorare sugli errori.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

La Stampa: Sempre al buio

Granata ancora in cerca di un’identità, non riescono a battere la Fiorentina che gioca in nove gli ultimi venti minuti. Dodicesima partita casalinga senza vittorie. Ribery spaventa il Toro ma Belotti ritrova il gol e salva la faccia all’88’

CronacaQui: Toro, tabù Olimpico. Con i viola in nove fa 1-1. Lo salva il Gallo Belotti

La Repubblica: Al Toro non bastano due in più. Pari in rimonta contro la Fiorentina

Resta un tabù la vittoria in casa. Partita aperta per un’ora, con i granata che soffrono ma sfiorano il vantaggio. Poi i viola restano in dieci e trovano il gol di Ribery. Altra espulsione per gli ospiti, assedio e rete del Gallo

La Gazzetta dello Sport: Toro, rabbia e orgoglio

Capolavoro Ribery. Belotti rimonta una viola in nove. Arbitro, che errori

Corriere Torino: “Il Toro in costruzione”

Nicola oltre il rigore negato: “Mi interessano le nostre sette occasioni da rete”