La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro insiste per Mandragora, restano 48 ore di tempo per sistemare

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia muovendo sul calciomercato e su quali siano le prospettive dei granata per quanto riguarda attacco e centrocampo.

Tuttosport: Mandragora, via libera

E finalmente arriva la firma di Sanabria

Il gelo di Cairo e gli imbarazzi di Vagnati

Per presidente e dt (in difficoltà) scoraggiante balletto di parole: da Baselli a Belotti e Singo

La Stampa: Toro e Mandragora all’ultimo round. Nicola aspetta il regista

Ore decisive per capire se l’accordo a tre con Udinese e Juve è possibile

La Repubblica: Mandragora e Rugani, due bianconeri per salvare il Toro

La Gazzetta dello Sport: Cairo spinge il Toro: “Sono molto fiducioso, ma ora voglio più punti. E quel rigore negato…”

Il presidente sicuro: “Su Lukic episodio più grave rispetto a quello contro di noi a Benevento”. Sanabria, arrivo in via di definizione

Corriere Torino: Toro, ecco Sanabria

L’attaccante paraguaiano ha fretta di mettersi agli ordini di Nicola e spera di essere a disposizione con l’Atalanta, sabato prossimo