La rassegna stampa di oggi sul Torino commenta i due acquisti della società per aiutare Nicola a raggiungere la salvezza: si tratta di Mandragora a centrocampo e Sanabria in attacco.

Tuttosport: Sanabria c’è! Però col covid e squalificato

Annunciati ieri l’acquisto e la positività. Un’espulsione col Betis gli avrebbe comunque fatto saltare l’Atalanta

Mandragora e gli juventini

L’Udinese gira il prestito del centrocampista bianconero. Attesa per Rugani e Kastanos: tifosi sconcertati

La Stampa: Fatto il Toro per la salvezza. Sanabria più Mandragora

Dieci i milioni investiti per l’attaccante paraguaiano. Oggi le visite mediche per il nuovo regista

La Repubblica: Sanabria positivo. Ma oggi arriva Mandragora

La Gazzetta dello Sport: Toro scatenato

Sanabria ufficiale, adesso l’affondo su Mandragora: Nicola aspetta l’altro pupillo

Corriere Torino: Toro scatenato

Ufficializzato Sanabria, 4 anni. Però ha il Covid e salterà sicuramente l’Atalanta. Oggi verrà perfezionato anche l’acquisto di Mandragora