La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: l’arrivo di Mandragora e quello di Sanabria, i granata chiudono il calciomercato così

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia chiuso il calciomercato e di come ora Nicola abbia i rinforzi per cambiare volto alla squadra.

Tuttosport: Firma e gioia: “Contentissimo”. Ecco Mandragora: “Guerriero dentro. Toro, ti ho voluto”

“È stato facile per me dire sì, qui ho già tanti amici. L’infortunio è alle spalle, non vedo l’ora di aiutare la squadra”. Tutte le cifre del complesso accordo con la Juve

Nicola può svoltare in mezzo e in attacco

Finalmente un centrocampista (Mandragora) in grado di dirigere il gioco e una spalla per Belotti (Sanabria) alternativa a Zaza. E con il rientro di Baselli la qualità può ancora salire

La Stampa: “Io, figlio di Scampia…”. Mandragora, regia da Toro

Il debutto in A contro la Juve a 17 anni e la prima volta con Mancini ct: storia di un ragazzo normale

CronacaQui: Sanabria più Mandragora, due uomini di Nicola per la A

L’attaccante paraguaiano ex Genoa è alle prese con il Covid-19

La Repubblica: C’è Mandragora, il regista chiesto da mister Nicola

Nell’ultimo giorno, Segre in prestito alla Spal. Non va in porto la trattativa per Bonazzoli

La Gazzetta dello Sport: Il Toro chiude col botto. Chiavi a Mandragora, nuova regia di qualità

Arriva in prestito per 18 mesi dalla Juve con diritto di riscatto che può diventare obbligo. “Club pieno di storia e ambizioso”

Corriere Torino: “Toro, scelta facile”

Mandragora è ufficialmente un giocatore granata: “Arrivo in un club ambizioso, con una grandissima storia”