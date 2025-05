I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, domenica 4 maggio 2025: focus sul 76esimo anniversario di Superga

Tuttosport

Bruno: “Anch’io in marcia per un Toro migliore, vero”

Il via alle 10 in piazza Solferino, l’arrivo sotto il colle di Superga. “Giusto manifestare pacificamente. Tifosi di ogni età uniti per una svolta”.

“Superga, fu la manovra colpevole?”

Tuttosport ha trovato una copia originaria del processo penale del 1949, da decenni irrintracciabile negli Archivi di Stato.

Vanoli, tripla rabbia. La nuova stagione comincia adesso

Il tecnico pretende di più da tutti: da sé, dai giocatori e dalla società. Il Toro ora è scivolato all’11esimo posto.

La Stampa

Nel nome del Toro

Oggi il ricordo degli Invincibili nel 76esimo. anniversario di Superga. Un 4 maggio diverso, tra marcia di contestazione dei tifosi e celebrazioni.

Omaggio agli Invincibili

Oggi il popolo granata ricorda i caduti del Grande Torino a 76 anni dall’incidente aereo sulla collina di Superga. Alle 10 tifosi in corteo tra commemorazione e protesta anti-Cairo. Poi la messa e la lettura dei nomi sulla lapide.