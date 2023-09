I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 4 settembre: ieri la vittoria col Genoa nel finale

Tuttosport

-Radonjic, il bello dell’artista

Un capolavoro del serbo al 94’ spazza via il fortino costruito dal Genoa e dà al Toro la prima vittoria stagionale. Positivo l’esordio di Zapata

-«Noi così così ma il mio voto è 10 lo stesso »

Il tecnico: «I cambi sono stati decisivi»

-Ilic entra e cambia la partita, Buongiorno-Schuurs perfetti

Bellanova e Vojvoda non incidono. Nel Genoa brilla Fendrup. Flop Malinovskyi

La Gazzetta dello Sport

Perla di Radonjic, è festa granata all’ultimo tuffo. Il Genoa si inchina

Il numero 10 decide la gara con una giocata straordinaria al 94’: per Juric prima vittoria

Juric: “Sono segnali che devono essere una forza per noi”

“Dal punto di vista umano i miei ragazzi meritano 10. Ho visto la squadra sul pezzo. E i cambi hanno dato una marcia in più“