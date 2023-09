I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 5 settembre 2023: dopo la vittoria col Genoa Juric lavorerà senza i Nazionali

Tuttosport

-Sette giorni da Toro vero Ora il futuro non fa paura

Dal ko di San Siro contro il Milan, che aveva deluso Juric, alla scelta di Buongiorno e all’acquisto di Zapata, fino ad arrivare al successo contro il Genoa che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi

-“Nel suo gol una rabbia meravigliosa”

Sabatini: «Un’azione incredibile, davvero alla Radonjic… È talmente veloce che a volte fatica a connettersi con gli altri. Orgoglioso di lui»

– Per il Toro da Europa Ilic è indispensabile

Escluso contro il Genoa, il serbo è entrato nel modo giusto: il lancio per il gol di Radonjic è stato da urlo

La Stampa

-La sosta per cambiare il Toro, Juric cerca la formula giusta

Il successo col Genoa non cambia i problemi: l’organico può essere sfruttato meglio

La Gazzetta dello Sport

–Un mago per il Toro. Radonjic, che lampi. Ma a Juric non basta: lo vuole più continuo

La prodezza contro il Genoa ha stupito tutti, ora il tecnico chiede un altro salto di qualità I complimenti

di Leao

La Repubblica

Juric pensa al tandem d’attacco per riavviare un Toro ingolfato