I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 6 settembre: granata senza i Nazionali, alla ripresa la Salernitana

Tuttosport

–La nuova strategia: Toro padrone del Toro

Cairo, Vagnati e Juric hanno tracciato una strada virtuosa puntando su giocatori di proprietà: un aspetto importante per avere calciatori che credano nel progetto e per agevolare le strategie future

-Saldo negativo per 21 milioni Spesi più di 48

Incassati poco più di 2 7 milion i anche grazie alla seconda tranche del pagamento di Bremer. Singo al Monaco ha fruttato 10 milioni, Izzo al Monza ne ha portati in cassa 3

-Bellanova si dà agli straordinari per stupire Juric

L’esterno vuole sfruttare la pausa per comprendere a fondo le esigenze tattiche dell’allenatore. È tra i granata che durante la sosta lavorano al Filadelfia

La Gazzetta dello Sport

-Toro all’attacco. Qualità e forza, oltre a Zapata tante soluzioni per fare più gol

I granata ora possono contare su un reparto offensivo di prim’ordine

La Repubblica

Offerta Usa per il Toro Cairo: non vendo, grazie

La società granata smentisce: “ Nessuna trattativa per la cessione della squadra”