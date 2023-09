I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 7 settembre 2023: il lavoro al Fila senza i Nazionali

Tuttosport

-Tutto il mondo di Zapata

Da Ternero a Panterón: l’evoluzione di un centravanti da 109 gol in A Con la moglie aiuta i bimbi in difficoltà grazie alla Fundaci ó n Zapata. Viaggio nei segreti del primo giocatore colombiano nella storia della società granata

–Sazonov e quel provino con i colori del Brasile

Il difensore si presentò allo Zenit con la maglia della Seleçao. Il suo idolo è Thiago Silva, di cui per anni ha studiato i movimenti

–Ricci, ora cancella l’estate turbolenta

Il mediano deve lavorare a livello mentale per riuscire a superare il momento delicato

La Gazzetta dello Sport

-A scuola da Juric. Bellanova e Soppy, il Toro manda le ali a lezione di tattica

Nella sosta il tecnico granata lavorerà sui movimenti dei due nuovi esterni