I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 8 settembre 2023: al lavoro senza i Nazionali

Tuttosport

-Juric attacca: doppia punta

Zapata viene provato con Pellegri in attesa del recupero di Sanabria. I moduli: 3-5-2 oppure 3-4-1-2. I due trequartisti sono validi per non perdere Rado, ma ci sono pure nuove soluzioni

-«Un Toro per Buongiorno. E poi io sto con Radonjic»

Pecci: «La società e Juric diano un senso alla scelta di Alessandro con la crescita della squadra anche in futuro. Il serbo salta l’uomo, deve giocare sempre»

La Gazzetta dello Sport

Progetto Ricci 3-0. Juric lo rimodella in tre ruoli diversi

Regista, mediano e trequartista:il tecnico vuole trasformarlo in un centrocampista totale. Numeri top contro il Genoa