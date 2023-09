I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 11 settembre: domani la ripresa del lavoro al Fila

Tuttosport

-Rodriguez, un contratto che lo lega a vita

Il Toro gli ha proposto altri 2 anni a un milione più 200 mila euro di bonus e la possibilità, a carriera conclusa, di allenare nel vivaio

-Cross e Zapata in area Juric rimodella il Toro

Il tecnico continua a lavorare sul 3-5-2 con l’obiettivo di occupare gli ultimi metri con il colombiano. Da servire con traversoni continui

-Linetty, rebus mercato a gennaio

Come rodriguez, anche il centrocampista è in scadenza

La Gazzetta dello Sport

Un Toro, cento idee. Con Tameze centrocampo più ricco e tuttofare

Juric adesso ha a disposizione tante soluzioni per supportare l’attacco col doppio centravanti